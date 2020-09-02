Вашингтон, 2 сентября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Японская компания Mazda представила в Соединённых Штатах рестайлинговый седан Mazda 6 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте американского представительства компании.

Mazda Mazda 6 2021 модельного года

Обновлённая Mazda 6 оборудована стандартным 2,5-литровым атмосферным двигателем Skyactiv-G мощностью 187 лошадиных сил и 186 Нм. Версия Grand Touring может похвастаться двигателем Skyactiv-G 2.5 Turbo, который способен развивать мощность 250 л. с. с топливом премиум-класса (с октановым числом 93) или 227 «лошадей» на обычном топливе (с октановым числом 87).

При этом все версии седана Mazda 6 получили мультимедиа систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Старт продаж обновлённой модели в США намечен на сентябрь 2020 года.

Напомним, на российском авторынке актуальная версия Mazda 6 продаётся от 1 656 000 рублей.

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