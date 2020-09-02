Москва, 2 сентября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В московском метро полноценно заработала система видеонаблюдения. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Rama Камера в метро

«Система видеонаблюдения с 1 сентября заработала на всех станциях метро, уже подписан регламент взаимодействия между правоохранительными органами и службой безопасности метро», — говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что данная система будет активно развиваться в направлении сервисов для пассажиров. Так, к 1 октября будет завершено тестирование системы FacePay, с помощью которого пассажиры смогут платить за проезд в подземке с помощью сканирования своих лиц.

Помимо этого, система видеонаблюдения будет проверять загруженность поездов в метро и отправлять оперативные данные в приложение Московского метрополитена, чтобы пассажиры могли выбрать более свободные вагоны.

Представители департамента рассказали о подобном опыте работы системы видеонаблюдения в лондонском и пекинском метро.