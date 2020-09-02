Челябинск, 2 сентября, 2020, 10:27 — ИА Регнум. В Челябинской области за 1 сентября обнаружили ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом особщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили 14 550 случаев COVID-19. На лечении находятся 2588 граждан.

За сутки были выписаны 133 пациента. С начала пандемии излечились 11 543 человек.