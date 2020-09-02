Кемерово, 2 сентября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 17 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Кемерово — 28, Анжеро-Судженск — десять, Ленинск-Кузнецкий — девять, Кемеровский МО — шесть, Березовский — пять, Мариинский МР — пять, Осинники — четыре, Промышленновский МО — четыре, Белово — три, Новокузнецк — два, Полысаево — два, Крапивинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Калтан — один, Юрга — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один», — уточняет оперштаб. Отмечается, что ситуация находится под контролем правительства региона.

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