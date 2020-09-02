Министр спорта Хакасии уходит в отставку
Абакан, 2 сентября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Владимир Кретов принял решение уйти в отставку с должности министра спорта Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, он покидает свой пост 3 сентября.
Кретов руководил министерством полтора года. 2 сентября он встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым.
«Абсолютно понимаю вашу усталость, но всё-таки предлагаю после отдыха и восстановления занять должность моего советника по вопросам физкультуры и спорта», — сказал Коновалов Кретову, поблагодарив его за работу.
Владимир Кретов ответил согласием.
Врио министра спорта Хакасии назначен первый заместитель Виталий Мордакин.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии произошли серьёзные кадровые перестановки. Ушёл в отставку первый заместитель региона, руководитель аппарата правительства республики Николай Миронов.
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Пост министра финансов Хакасии занял выходец из Тувы Юрий Килижеков.
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Пост министра экономического развития Хакасии вместо Николая Евдокимова занял Виктор Богушевич.
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Минздрав Хакасии возглавил Виктор Шевченко.
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И. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии стал Валерий Келин.
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