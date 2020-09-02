Москва, 2 сентября, 2020, 10:23 — ИА Регнум. В осеннее время для того, чтобы избежать вируса гриппа лучше ограничить прогулки в парках и снизить потребления сахара. Об этом 2 сентября заявила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, её слова приводит РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень

Как отметила врач-терапевт, вирусы становятся активнее в сезон, который чаще связан с аллергией. Поэтому в период, когда начинается похолодание, дожди, становится сыро и начинает падать осенняя листва с деревьев, даже обыкновенная прогулка в парке на свежем воздухе может привести к заболеванию.

«Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков — это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — заявила Лапа.

При этом она также порекомендовала в осеннее время уменьшить употребление в пищу сладкого.

«При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее», — сказала врач-терапевт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 сентября началась масштабная программа по вакцинации от гриппа.