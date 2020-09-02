Москва, 2 сентября, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Нефть символически подорожала 1 сентября и сохраняет бычий уклон на торгах2 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Нефть марки Brent, которая до недавнего времени боролась за отметку $45 за баррель, теперь отстаивает уровень $46. Таким образом, медленно, но верно котировки продолжают продвигаться в северном направлении.

В пользу реализации такого сценария на рынке черного золота на данном этапе говорит несколько факторов. Во-первых, фьючерсы продолжают получать поддержку со стороны слабого доллара. Под конец вчерашнего дня давление на американскую валюту ослабло, но в целом медвежий тренд сохраняется, от чего выигрывают сырьевые площадки в целом.

Во-вторых, отчет Американского института нефти отразил сокращение запасов сырой нефти на 6,4 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как прогноз предполагал падение объемов менее чем на 2 млн баррелей. Теперь игроки делают более смелые ставки на официальный релиз, и, если статистика минэнерго США не разочарует, Brent продолжит путь вверх.

В-третьих, данные по деловой активности в США и Китае оказалась выше прогнозов, указав на перспективы более энергичного восстановления двух крупнейших в мире экономик. И наконец, добыча в Мексиканском заливе после отступления ураганов восстанавливается медленнее, чем предполагалось.

При таком сочетании факторов Brent могла показать более уверенный рост, но участники рынка продолжают соблюдать осторожность, что говорит о сомнениях в отношении прогноза роста мирового спроса и опасениях восстановления активности на сланцевых месторождениях по мере удорожания нефти», — считает эксперт.

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