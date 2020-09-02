Ханты-Мансийск, 2 сентября, 2020, 10:06 — ИА Регнум. В Югре со 2 сентября снят ряд ограничений, ранее введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции. О этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

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Разрешена деятельность СПА-салонов, массажных кабинетов, соляриев и саун. Возобновляется деятельность кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% мест, а также пансионатов, домов отдыха, санаторно — курортных организаций с возможностью бронирования мест.

Кроме того, с 7 сентября 2020 года в Югре в обычном режиме будут работать многофункциональные центры.