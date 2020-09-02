Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга задержали 37-летнего выходца из Закавказья, подозреваемого в дистанционном мошенничестве. Он звонил жертвам, представляясь разными лицами и меняя голос. В 2019 году мужчина уже был осужден условно за покушение на мошенничество. Сейчас ему грозит реальный срок.

Shkolazhizni.ru Телефонный мошенник

Как установлено, 13 августа злоумышленник позвонил в одно из подразделений петербургской транспортной организации, представился первым заместителем гендиректора этого предприятия и попросил руководителя подразделения перезвонить его близкому знакомому, чтобы оказать тому помощь, назвав это «личной просьбой». Работник исполнил поручение и набрал указанный номер. По нему ответил, как выяснилось позже, сам злоумышленник.

«Имитируя голос человека, подавленного горем, мужчина сообщил, что ему для лечения дочери, а именно пересадки костного мозга, не хватает 60 тысяч рублей, которые он попросил перевести на расчетный счет банковской карты. Денежные средства было необходимо перевести в течение 30 минут, так как времени на оплату лечения было очень мало», — раскрыли детали преступной схемы в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Работник понял, что его обманывают, не стал переводить деньги и обратился в полицию. 31 августа злоумышленник был задержан. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств посредством телефонных звонков от имени высокопоставленных работников различных ведомств и служб летом 2020 года.

У предполагаемого мошенника изъяты 11 банковских карт, 20 сим-карт, пять мобильных телефонов, тетради с записями о других жертвах и другие улики. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и возможные соучастники. Подозреваемый содержится в СИЗО.