Тулун, Иркутская область, 2 сентября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Неприязненные отношения стали причиной жестокого убийства 28-летней женщины в Тулуне. О задержании по горячим следам предполагаемого виновного в данном преступлении сообщает сегодня, 2 сентября, СУ СК РФ по Иркутской области.

СУ СК РФ по Иркутской области Подозреваемый в убийстве девушки

Обвинение предъявлено 26-летнему жителю Тулуна. По версии следствия, 30 августа 2020 года в лесном массиве вблизи города на почве неприязненных отношений молодой человек нанес более 20 ножевых ранений своей знакомой. С целью скрыть следы убийства злоумышленник перевёз тело погибшей вглубь леса, а личные вещи потерпевшей и орудие преступления выбросил в реку. О безвестном исчезновении в правоохранительные органы обратились родственники погибшей.

На допросе мужчина признал свою вину и рассказал следователям СК России об обстоятельствах совершенного им преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самым известным убийцей в Приангарье является Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк». Свои преступления он совершал на протяжении 20 лет, недавно сознался в новых убийствах.

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