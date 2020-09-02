Чита, 2 сентября, 2020, 09:48 — ИА Регнум. В Читу по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко прибыла группа федеральных специалистов под руководством заместителя директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Тиграна Геворкяна. Как сообщает пресс-служба профильного министерства, их задача — провести аудит организации оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Егор Ермаков Хирурги-онкологи во время операции

«Специалисты проверят маршрутизацию пациентов, организацию диагностики и лечения, окажут содействие коллегам из Забайкалья в совершенствовании работы онкологической службы, проведут консультации пациентов со злокачественными новообразованиями», — пояснили в пресс-службе Минздрава РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Борзе (административный центр в Забайкальском крае) правозащитники помогли через суд взыскать с больницы более одного миллиона рублей моральной компенсации в пользу больной онкологическим заболеванием девочки, которую несколько лет лечили от простуды.