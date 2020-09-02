Махачкала, 2 сентября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Махачкале. Среди погибших четверо несовершеннолетних, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Tammy Sue Пожар

По информации главного управления МЧС по республике, сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Гамидова поступило накануне в 21:43. На полную ликвидацию пожара ушло более двух с половиной часов. В пресс-службе управления изначально сообщили о гибели троих человек: мальчика 4−5 лет, девочки 7−8 лет и девушки 16−17 лет.

«По предварительным данным, в результате возгорания в одной из квартир погибли пять человек, четверо из них — несовершеннолетние. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», — сообщили в прокуратуре.

По факту происшествия надзорный орган организовал проверку. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.