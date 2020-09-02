Оренбург, 2 сентября, 2020, 09:18 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция задержала серийного грабителя. По версии правоохранителей, мужчина нападал на женщин и срывал с них ювелирные украшения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

(сс) George Hodan Арест

По данным ведомства, злоумышленника задержали по горячим следам после сообщения 57-летней оренбуженки о том, что с нее на улице сорвали золотую цепочку.

Установлено, что 27-летний уроженец Рязанской области в конце июля приехал в Оренбург к своему приятелю. На территории города злоумышленник совершил серию грабежей. Действовал он по одной схеме: нападал на женщин и срывал золотые цепочки.

Известно о восьми фактах грабежей. В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Устанавливается причастность к другим преступлениям.