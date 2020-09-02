Сеул, 2 сентября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила обновлённый кроссовер Kona, а также спортивную версию этой модели под названием Kona N-Line. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Hyundai Kona

Обновлённый кроссовер Kona предлагается с пятью новыми цветами кузова, включая Surfy Blue, Dive in Jeju, Ignite Flame, Cyber Grey и Misty Jungle. Это дополнение к пяти существующим оттенкам. Любой цвет можно комбинировать с двухцветной крышей Phantom Black.

Kona N-Line выделяется передней и задней частью, окраской кузова и особым дизайном дисков с алмазной огранкой.

Салон теперь доступен в специальном цветовом пакете N-Line в однотонном чёрном цвете с тканевыми, кожаными или замшевыми сиденьями. Кроме того, характерная красная прострочка, металлические педали и логотип N на рычаге переключения передач и сидениях придают автомобилю более спортивный вид.

Кроссовер в версии N-Line оборудован 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 195 л. с.

Напомним, на авторынке Европы субкомпактный кроссовер Hyundai Kona появился три года назад. За это время там было продано свыше 228 000 единиц данной модели.

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