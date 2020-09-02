Чита, 2 сентября, 2020, 09:08 — ИА Регнум. Для медицинских и социальных работников Забайкалья, работающих с больными — носителями коронавируса, предусмотрено выделение ещё более 230 миллионов рублей. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и. о. губернатора Забайкальского края Андрея Кефера.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

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»На выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания из резервного фонда правительства РФ краю выделено более 120 миллионов рублей. Дополнительно от Федерации нам поступило 15 миллионов. Медицинские работники Забайкалья получат стимулирующих выплат ещё на 110 миллионов рублей», — пояснил чиновник.

Всего на данные выплаты субъектам РФ будет выделено около 24 миллиардов рублей дополнительных средств. Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил ускорить перечисление денег в регионы, чтобы выплаты как можно быстрее дошли до получателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оказать поддержку медицинским и социальным работникам, которые помогают больным с COVID-19, распорядился президент России Владимир Путин. В начале августа из резервного фонда правительства Российской Федерации также были выделены стимулирующие выплаты медицинским работникам Забайкальского края, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Их сумма составила 76 миллионов рублей.