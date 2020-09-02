Москва, 2 сентября, 2020, 09:06 — ИА Регнум. В Госдуме указали на недочеты в предложении Минпромторга исключить требование по наличию у продавцов книги жалоб и предложений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Я это понимаю так: не понравилось тебе качество или ассортимент товаров, либо грубо вели себя сотрудники магазина — жаловаться при рыночной экономике не надо, иди к конкурентам. Очень хорошо: логично и вполне справедливо. Только один маленький вопрос остается. А как руководитель или собственник узнает, отчего у него покупателей все меньше? Вполне возможно, что та яркая блондинка, которая ему понравилась и была взята на работу, своим хамством и разгоняет потенциальных покупателей, разрушая тем самым бизнес», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках «регуляторной гильотины» Минпромторг подготовил проект правил продажи товаров, разработанный в рамках «регуляторной гильотины». В том числе предлагается исключить требование по наличию у продавцов книги жалоб и предложений.

В министерстве посчитали, что книга жалоб и предложений — «устаревший механизм, целесообразный в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике».