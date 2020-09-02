Ярославль, 2 сентября, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует использовать гербициды для борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

City-yaroslavl.ru Совещание в мэрии Ярославля

По данным городских властей, в Ярославле борщевик занял территорию площадью более 12 гектаров. Обработку поражённой земли гербицидами мэрия хочет внести в план следующего года.

«Проблема с борщевиком есть не только в Ярославле, но и в целом по всей стране. Он распространяется очень быстро, выживает другие растения. На территории города его быть не должно. Если борьба с помощью гербицидов будет эффективной, то будем применять её постоянно», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По данным мэрии, стоимость двух полных обработок составляет 25 тысяч рублей. Чтобы уничтожить борщевик, нужно провести процедуру около пяти раз.