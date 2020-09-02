Курган, 2 сентября, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В Курганской области рухнул пешеходный мост, который был построен около недели назад. Об этом пишут СМИ.

Евгений Найман ИА Красная Весна Мост до обрушения

По данным издания «Область 45», сооружение упало на федеральную трассу. Причина была в том, что водитель грузовика задел его ковшом. Строение не выдержало и обрушилось.

Официально мост ещё не был открыт, поэтому пешеходов на нём не оказалось. Пострадавших нет. Остатки объекта уже убрали с проезжей части.