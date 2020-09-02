Тюмень, 2 сентября, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Тюменцы 2 и 3 сентября 2020 года проведут несколько акций памяти о дальневосточной победе Красной армии в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени

В учебных заведениях для школьников и студентов пройдут «Уроки Второй мировой». Они будут проводиться в очной и дистанционной форме в 14:00 по местному времени (12:00 мск). Отмечается, что открытый онлайн-урок пройдёт на платформе YouTube из Сахалинской области в рамках форума «ОстроVа 2020».

А 3 сентября на набережной в районе моста Влюблённых детский морской центр «Алый парус» организует выставку образцов военной техники и вооружений времён Второй мировой. Она пройдёт с 16:00 до 20:00 по местному времени. В 16:00 здесь также начнётся акция «Цветы Памяти» — спуск на воду веков.