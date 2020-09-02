Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 08:48 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2021 году может увеличиться. Такой вывод можно сделать из заявок городских перевозчиков в адрес городского бюджета, на основании которых затем принимается решение об изменении или сохранении действующих тарифов.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус на Невском проспекте

По данным «Фонтанки», «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» (трамваи и троллейбусы) и «Пассажиравтотранс» (автобусы) запросили на 8,9% больше, чем в 2020 году. Общая сумма заявок трех предприятий составляет 83,34 млрд рублей (в 2020 году — 76,56 млрд рублей).

Решение о транспортных тарифах на будущий год будет приниматься осенью текущего года, в ходе принятия бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год. Тогда и предстоит решить, какую долю из затрат перевозчиков покроют пассажиры, а какую — городская казна.

Как известно, с 1 января 2020 года разовый проезд в наземном транспорте и метрополитене Петербурга подорожал на 10 рублей. Жетон на метрь сейчас тоить 55 рублей, билет на автобус, троллейбус и трамвай — 50 рублей. При пользовании многоразовыми билетами расходы на поездку заметно снижаются.