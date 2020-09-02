Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 08:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург после нескольких дождливых дней, на радость жителям и туристам, возвращается солнечная и сухая погода. Это объясняется начавшимся влиянием антициклона на погоду в петербургском регионе.

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Исаакиевский собор

«При переменной облачности обойдётся без дождей, и солнечные лучи вернут показания термометров в рамки климатической нормы», — спрогнозировал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным петербургского Гидрометцентра, в среду, 2 сентября, в городе дождей будет без осадков, ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +17…+19 гр. Атмосферное давление будет повышаться. В четверг, 3 сентября, в конце дня местами возможен небольшой дождь. Дневная температура повысится до +20…+22 гр.

В Ленинградской области 2 сентября переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха днём +15…+20 гр. На следующий день во второй половине дня на западе региона местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5…+10 гр., местами до +13 гр., днём +18…+23 гр.