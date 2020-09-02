Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Академия парусного спорта Яхт-Клуба Санкт-Петербурга открывает новый набор юных воспитанников вопреки наступившей осенней погоде и коронавирусным ограничениям.

Карина Саввина ИА REGNUM Занятия в гавани у «Лахта центра»

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, отбор начнется 6 сентября, в течение года его собираются проводить несколько раз, по мере формирования списка претендентов. Сейчас их уже более 50-ти. В пятилетнем возрасте уже можно осваивать парусники благодаря проекту «Малыш». В самой академии в класс начальной подготовки принимают детей в возрасте от 7 до 10 лет.

«Академия парусного спорта Санкт-Петербурга начинает новый набор в этом году. К сожалению, да, все понимают, что вроде бы и навигация кончается, сезон заканчивается, но количество детей-спортсменов, которые хотели бы начать, продолжить свои занятия парусным спортом, только выросло, мы очень рады этому, надеемся, что погода позволит нам в этом году сделать как можно больше и даже провести несколько соревнований», — рассказал командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.

Карина Саввина ИА REGNUM Занятия в Академии парусного спорта

Спортсменам предстоит множество международных соревнований в течение года, они будут проходить и в зимний период — в более теплых краях. Но петербургские участники постараются максимально подготовиться к ним вопреки дождю и ветру.

Академия базируется в порту «Геркулес» у «Лахта Центра», в гавани пока не завершены строительные работы, однако за безопасностью детей строго следят. Занятия проводят бесплатно благодаря поддержке ПАО «Газпром», спортсменам требуется приобрести только собственные гидрокостюмы. Сейчас академия может принять около 500 человек, однако, по словам Любомирова, после завершения строительства гавани, как надеются в академии, она сможет принимать 2−3 тыс. учащихся.

«По крайней мере, проект предполагает такое количество ребят. В сегодняшних условиях мы можем позволить (принять) около 500 детей, но желающих намного больше — у нас пятимиллионный город», — отметил он.

Около 300−400 человек принимают на начальную подготовку, чтобы поощрить интерес малышей к парусному спорту: они ходят 2−3 раза в неделю. Затем более профессионально остаётся заниматься меньшее количество ребят — приходится устраивать конкурс, прошедшим его нужно уже больше внимания и инфраструктуры, занятия проходят шесть дней в неделю.

Карина Саввина ИА REGNUM Подготовка к выходу на воду

Зимой, когда нет возможности ходить на воду, спортсмены занимаются общей физической подготовкой в спортзале. Например, в академии предпочли бокс — это один из видов спорта, где также необходимо быстро принимать решения и сохранять самообладание, эти навыки помогут затем и на воде.

Пройдя все ступени начальной подготовки, спортсмен в академии может дойти до олимпийских соревнований. Кроме того, здесь развивается и группа «Морская школа» — это парусно-гребное многоборье.

Карина Саввина ИА REGNUM Занятия в Финском заливе

«Традиционно в олимпийских видах спорта экипаж парусника — один или два человека. За счет того, что у нас есть классы и «одиночки», и «двойки», они выстроены в хронологическом порядке по взрослению спортсмена. Каждый спортсмен, пришедший в академию, может в зависимости от своего характера, физических данных пройти полный путь от начала и до олимпийских видов спорта, или выбрать занятия в «Морской школе», — объяснил директор академии Михаил Христиановский.

В академии сейчас работают 19 тренеров, каждый ведёт порядка 30 спортсменов. За восемь лет, считают в академии, ей удалось стать крупнейшей парусной школой в России и одной из крупнейших в Европе.