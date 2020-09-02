Иркутск, 2 сентября, 2020, 07:24 — ИА Регнум. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон, подразделения Центра ГИМС, аварийно-спасательные формирования Иркутска и Иркутской области переведены в режим повышенной готовности в связи с изменением режима работы Иркутской гидроэлектростанции. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба иркутских спасателей, по требованию Федерального агентства водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления из-за повышенной водности озера Байкал решением межведомственной рабочей группы со 2 сентября 2020 года увеличены сбросные расходы.

ГУ МЧС по Иркутской области Иркутская ГЭС

«В соответствии с письмом Росводоресурсов, Енисейским бассейновым водным управлением установлен режим работы иркутского гидроузла на период со 2 по 5 сентября 2020 года со среднесуточными сбросными расходами 2500 м3/с, с 5 сентября — 2600 м3/с, с 8 сентября — 2700 м3/с», — сказано в официальном сообщении регионального ГУ МЧС РФ.

В случае подтопления приусадебных и придомовых участков и повышения уровня грунтовых вод граждане могут обращаться на единый телефон экстренных оперативных служб 112 и 520−112.