Барнаул, 2 сентября, 2020, 07:17 — ИА Регнум. Опасности именно от индонезийского штамма коронавируса не существует в силу целого ряда причин, основными из которых являются удаленность двух государств друг от друга и отсутствие тесных экономических связей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, вместе с тем никак нельзя исключить появление более опасных родных штаммов коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В результате мутаций возможно изменение таких свойств вируса, как контагиозность и патогенность. Но необходимо понимать, что эти свойства могут изменяться и в сторону их усиления, и в сторону ослабления. Процесс формирования новых штаммов с новыми свойствами пока остается до конца не изученным, поэтому с трудом поддается прогнозированию», — пояснил Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Reuters со ссылкой на заявление заместителя директора расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо известил об обнаружении в Индонезии более заразного штамма коронавируса. По его словам, сейчас передача вируса вышла из-под контроля.