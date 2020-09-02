В Чувашии открылась ещё одна школа
Чебоксары, 2 сентября, 2020, 06:59 — ИА Регнум. В Чувашии первых учеников приняла сельская школа в Козловском районе. Она стала вторым новым образовательным учреждением, открытым в этом году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Школа на 165 учащихся в селе Байгулово Козловского района заработала 1 сентября. Власти отмечают, что она «ничуть не уступает современным городским учебным заведениям» по оснащению и оборудованию. Кроме того, у здания появился пристрой, где обустроили помещения для дошкольников с отдельным входом.
Как сообщало ИА REGNUM, новую школу в Чебоксарах открыли в микрорайоне Новый город 31 августа с участием министра просвещения России Сергея Кравцова. На встрече с министром Олег Николаев поднял вопросы строительства новых школ в Чувашии, отметив позже в ходе общения с журналистами, что «большинство из планов были поддержаны и будут реализованы». В частности, это строительство школ в микрорайонах Университет и Лента в Чебоксарах, а также в Батыревском и Моргаушском районах.
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