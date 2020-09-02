Пенза, 2 сентября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Пензенской области число погибших от последствия заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 сентября достигло 109 человек. Еще одна пациентка с диагнозом COVID-19 скончалась за последние сутки. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Погибшая — 72-летняя женщина. Пациентка имела несколько сопутствующих заболеваний, среди них сахарный диабет 2 типа, ожирение 3 степени, артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, постинфарктный кардиосклероз. Причина смерти больной — коронавирусная инфекция осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, по информации на 1 сентября в Пензенской области с коронавирусного учета сняли 28 444 человека. Под наблюдением врачей остаются 3480 пензенцев.

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