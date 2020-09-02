Улан-Удэ, 2 сентября, 2020, 06:08 — ИА Регнум. Не успел стартовать новый учебный год, как в Бурятии разразился скандал вокруг школы в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, группа родителей учащихся обратилась к главе республики Алексею Цыденову.

Хам. Фрагмент картины Василия Григорьевича Перова. Дворник, отдающий квартиру барыне. 1865

По их словам, дети не хотят идти в школу из-за унижений со стороны директора. Как передаёт ГТРК «Бурятия», родители жалуются на хамское отношение со стороны руководителя заведения. По словам одной из матерей, в родительском чате появилось сообщение о том, что два класса должны собрать деньги на жалюзи.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании в деятельности образовательного учреждения, а также указанные в информации факты. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.