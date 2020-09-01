Москва, 2 сентября, 2020, 00:44 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 60 авиарейсов, сообщает 2 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

По данным на 0:40, в «Шереметьево» задержан один рейс, отменено 37 рейсов. В «Домодедово» задержано шесть рейсов, отменено 11 рейсов. Один рейс задержан во «Внуково», ещё четыре рейса отменены.

Данные сервису предоставлены столичными аэропортами.