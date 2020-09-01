Нарьян-Мар, 1 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Учебный год начался в Нарьян-Маре с открытия новой школы. Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, в церемонии приняли участие заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева и временно исполняющий обязанности губернатора НАО Юрий Бездудный.

Adm-nao.ru Врио губернатора Ненецкого АО Юрий Бездудный на открытии школы в Нарьян-Маре

«Сегодня мы открываем новую, потрясающую, современную школу. Здесь есть всё: классы, оснащенные мультимедийным оборудованием, спортивные залы, стадион, пространства для отдыха и творчества — это школа будущего», — сказал глава региона.

В школе начали учебу 694 школьника, из них 121 первоклассник. Коллектив образовательного учреждения насчитывает 45 педагогов.

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Школа представляет собой современный образовательный комплекс, состоящий из четырёх отдельных зданий, соединенных теплыми переходами и имеющими большой красивый внутренний двор.

«Для того чтобы детям было проще ориентироваться в пространстве предусмотрена система навигации. В школе два спортивных зала, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, спортивная площадка с футбольным полем, покрытым искусственной травой, беговые дорожки и площадка со спортивными снарядами, большая светлая столовая на 250 посадочных мест, современный актовый зал на 300 мест, оснащенный современной световой и звуковой аппаратурой. Кроме того, в школе есть автокласс с автодромом, где смогут учиться вождению ученики старших классов», — рассказала в ходе осмотра директор школы Анна Попова.

Большие возможности для занятий творчеством и приобретения полезных навыков открывают современные кабинеты технологии, оборудованные всем необходимым. Для мальчиков это столярная и слесарная мастерские, для девочек — кабинет технологии обработки ткани и кабинет технологии обработки продуктов питания.

В школе есть два кабинета «Точка роста», появившиеся в рамках нацпроекта «Образование». Дети могут заниматься здесь шахматами, робототехникой, информатикой. Для занятий по основам безопасности жизнедеятельности приобретен электронный тир. В сентябре 2020 года на базе школы в рамках нацпроекта «Образование» будет открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Во всех кабинетах школы стоит современная школьная мебель, интерактивные комплексы и интерактивные панели. Закуплено новое лабораторное оборудование.

Участие в материально-техническом оснащении школы приняла ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». В рамках соглашения о социально-экономическом развитии региона с Администрацией НАО на средства недропользователя было приобретено оборудование, мебель и инвентарь для оснащения пищеблока, спортивных залов, медицинского блока, библиотеки, учебных кабинетов, административных кабинетов и иные помещения нового здания школы № 3.

Строительство школы № 3 началось в 2016 году. Подрядчиком работ выступило ООО «Версо-М», Стоимость контракта составила 1,8 млрд рублей.