В Нарьян-Маре открыли «школу будущего»
Нарьян-Мар, 1 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Учебный год начался в Нарьян-Маре с открытия новой школы. Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, в церемонии приняли участие заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева и временно исполняющий обязанности губернатора НАО Юрий Бездудный.
В школе начали учебу 694 школьника, из них 121 первоклассник. Коллектив образовательного учреждения насчитывает 45 педагогов.
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Школа представляет собой современный образовательный комплекс, состоящий из четырёх отдельных зданий, соединенных теплыми переходами и имеющими большой красивый внутренний двор.
Большие возможности для занятий творчеством и приобретения полезных навыков открывают современные кабинеты технологии, оборудованные всем необходимым. Для мальчиков это столярная и слесарная мастерские, для девочек — кабинет технологии обработки ткани и кабинет технологии обработки продуктов питания.
В школе есть два кабинета «Точка роста», появившиеся в рамках нацпроекта «Образование». Дети могут заниматься здесь шахматами, робототехникой, информатикой. Для занятий по основам безопасности жизнедеятельности приобретен электронный тир. В сентябре 2020 года на базе школы в рамках нацпроекта «Образование» будет открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Во всех кабинетах школы стоит современная школьная мебель, интерактивные комплексы и интерактивные панели. Закуплено новое лабораторное оборудование.
Участие в материально-техническом оснащении школы приняла ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО». В рамках соглашения о социально-экономическом развитии региона с Администрацией НАО на средства недропользователя было приобретено оборудование, мебель и инвентарь для оснащения пищеблока, спортивных залов, медицинского блока, библиотеки, учебных кабинетов, административных кабинетов и иные помещения нового здания школы № 3.
Строительство школы № 3 началось в 2016 году. Подрядчиком работ выступило ООО «Версо-М», Стоимость контракта составила 1,8 млрд рублей.