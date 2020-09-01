Москва, 1 сентября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 1 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Mos.ru Медицинские работники в защитных костюмах

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"В Москве скончались одиннадцать пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

По последним официальным данным, в Москве выявлено уже более 263 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4844 пациента с COVID-19, излечились свыше 215 тысяч человек.