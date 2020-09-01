Вашингтон, 1 сентября, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Вашингтон отменяет эмбарго на поставку некоторых видов вооружения республике Кипр, сообщил 1 сентября госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Республика Кипр — наш ключевой партнер в восточном Средиземноморье. Я рад сообщить, что мы усиливаем наше сотрудничество в вопросах безопасности. Мы снимем ограничения на продажу части нелетального вооружения Республике Кипр в будущем финансовом году», — написал Помпео.

Напомним, новый финансовый год в США стартует 1 октября.

МИД Турции уже отреагировал на это, заявив о несовместимости таких шагов с духом союзничества Турции и США.

Напомним, в восточном Средиземноморье и вокруг Кипра ситуация обостряется на фоне претензий Турции на природные ресурсы морских месторождений газа и нефти.

Часть из них расположены в районах, которые Кипр и Греция считают своими исключительными экономическими зонами.