Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2020, 22:55 — ИА Регнум. В Ростовской области начался сев озимых культур. К закладке урожая 2021 года приступили аграрии северных районов, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле

«В северных района Дона стартовала осенняя посевная кампания, озимыми культурами уже засеяно чуть больше 10 тыс. гектаров. В целом донским аграриям под урожай 2021 года необходимо засеять около 2,7 млн га озимых культур», — уточнили первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

В настоящее время почва под озимые культуры подготовлена на площади 2,2 млн га (81% от плана). В ближайшее время труженики донского села завершат заготовку семян озимых культур.