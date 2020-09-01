Сыктывкар, 1 сентября, 2020, 22:18 — ИА Регнум. В столице Коми сегодня открыли гимназию на 1200 мест, строительство которой велось четыре года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Rkomi.ru Гимназия имени А.С.Пушкина, Сыктывкар

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Все кабинеты оснащены интерактивным досками, есть 3Д-принтеры, для занятий спортом есть зал, хореографический класс, зал единоборств и тренажерный, оборудован стадион с беговой дорожкой, футбольное поле и баскетбольная площадка на улице. В здании есть медблок с процедурным и стоматологическим кабинетами.

«Сегодня это самая современная школа в республике. Спасибо всем, кто внёс вклад в её строительство. А вам, ребята, я хочу пожелать огромного желания постигать знания. Это очень непростой труд. Но важно понимать, что сегодня вы закладываете фундамент своей будущей жизни. И самое главное — в учёбе ничего нельзя откладывать на завтра. Нужно всё максимально делать сегодня. Поверьте, это правило, этот закон жизни вам потом пригодится много раз. Учителям хочу сказать: ваша самая главная миссия — это любить детей и через любовь нести знания. В добрый путь!», — заявил врио главы Коми Владимир Уйба на торжественном открытии.

Строительство здания началось еще в 2016 году. Контракт с первым подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков строительства, второй подрядчик, обещавший сдать объект в 2018 году, с обязательствами тоже не справился. Строительство завершала компания «Универсалстрой», к работе которой было много вопросов у комиссии строительного надзора.

На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 860 миллионов рублей.