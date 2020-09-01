В Коми открыли школу, которую строили четыре года
Сыктывкар, 1 сентября, 2020, 22:18 — ИА Регнум. В столице Коми сегодня открыли гимназию на 1200 мест, строительство которой велось четыре года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
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Все кабинеты оснащены интерактивным досками, есть 3Д-принтеры, для занятий спортом есть зал, хореографический класс, зал единоборств и тренажерный, оборудован стадион с беговой дорожкой, футбольное поле и баскетбольная площадка на улице. В здании есть медблок с процедурным и стоматологическим кабинетами.
Строительство здания началось еще в 2016 году. Контракт с первым подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков строительства, второй подрядчик, обещавший сдать объект в 2018 году, с обязательствами тоже не справился. Строительство завершала компания «Универсалстрой», к работе которой было много вопросов у комиссии строительного надзора.
На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 860 миллионов рублей.