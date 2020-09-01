Ватикан, 1 сентября, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Долги самых бедных и страдающих государств мира должны быть списаны, с таким призывом выступил во вторник, 1 сентября, папа римский Франциск.

Catholic United Financial Папа Римский Франциск

В условиях эпидемии коронавируса, ухудшевшей экономическое положение многих стран, это становится особенно актуальным, отметил глава католической Церкви.

В своем выступлении, приуроченном ко всемирному дню молитвы о заботе о природе, Франциск призвал «возвращать гармонию», вложенную в мир при сотворении.