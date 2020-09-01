Ярославль, 1 сентября, 2020, 21:30 — ИА Регнум. Жители дома в Ярославле, где произошёл взрыв бытового газа, отказываются заселяться в свои квартиры и говорят о возможных акциях протеста. Об этом они заявили чиновникам на встрече в администрации Дзержинского района 1 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча с жителями взорвавшегося дома

Встреча носила крайне эмоциональный характер. Люди заявили мэру Владимиру Волкову, что боятся возвращаться. Заключение о том, что третий подъезд (в доме всего три подъезда, взрыв произошёл во втором) годен для проживания, выдан институт «Ярославгражданпроект». Но люди ему не верят.

«Наше заявление таково: въезжать в третий подъезд мы не будем. Мы сегодня зарегистрировали жалобу от всего дома, более 50 квартир. Кроме того, квартиры отдельно написали жалобы на имя мэра. Наше требование — остановить заселение. Потому, что нет ни ведомственной комиссии. Вот эта бумажка, на основании которой дом признан жилым и с завтрашнего дня будет происходить заселение. Мы хотели бы вам сообщить, заселения не будет. И если людей силовыми методами будут выселять из гостиницы, потому что им уже объявили, что 3 числа они должны съехать, мы просто перейдем к правительству области. Будем устраивать митинги, ставить палатки», — заявила одна из жительниц дома.

Мэр Владимир Волков заявил, что выселять из гостиницы людей власти не планируют.

«Есть пять квартир, которые заселяются. Мы работаем с теми, кто готов. Остальные, пожалуйста, это ваше право. Если вы не хотите заселяться, живите в гостинице. Слова про живите, где угодно, вам никто никогда не скажет. С первой минуты, как случился взрыв, мы с вами в одной лодке. Вас никто не бросил», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Люди спросили, переехали бы сами чиновники жить в дом, пострадавший от взрыва. Мэр Ярославля заявил, что никаких опасений у него нет.

«Я при таком поставленном вопросе говорю «Да». Потому что есть заключение эксперта, есть компания (перекрикивая людей) Мы официальные лица, работаем с документами. Документ подписан компанией, которая проектировала. Третий подъезд не является аварийным. Если бы было малейшее подозрение, что дом является аварийным, никто бы этот документ не выдал», — заявил Владимир Волков.

Но вопросы у людей не иссякали.

«Я как поняла, что реконструкция дома будет. Когда эти работы будут производится, мы уже будем жить. Эти работы будут производится уже при нас, правильно я понимаю?», — спросила жительница дома.

«Сейчас, пока идут все работы, связанные с заключением экспертизы, никаких работ производится не будет. Как только будет принято решение институтом, который проводит работы, мы снова соберемся и объясним, расскажем, доведем информацию. Я пока не могу фантазировать, как будет происходить, давайте дождёмся официальной экспертизы», — сказал мэр Ярославля.

Один из участников встречи заявил, что не верит мэру.

«Господин мэр позвольте вам не поверить. Почему, объясню. Как вы сделали Парк Победы, как Тутаевское шоссе отремонтировано и вообще в каком состоянии во время вашего управления находится город, он, по-моему, в состоянии войны с Германией находится. Дороги и все остальное. Это ужас. Поэтому я вам не верю. (аплодисменты) Я не понимаю, вы по телевизору выступаете и говорите — мне оценку дает губернатор. Вообще-то народ должен давать вам оценку, как вы работаете. Работаете вы вообще-то плохо. Вы здесь конкретно ничего не сказали. Даже те технологии, что делают в подъезде. Шпатлевку делают узбеки. Они работают сутки там. Шпатлевку сделали, по свежей шпатлевке красят. Поверьте мне, через две недели это все упадет», — заявил житель дома.

В ответ Владимир Волков заявил, что в городе в этом году отремонтировано 25 километров дорог, а оценку своей работы назвал «субъективным мнением». Жители интересовались, почему заключение о состоянии дома выдает частная организация, а не государственная структура.

«В вашей бумажке «Гражданпроекта» все визуально. Никакой комиссии, экспертного состояния дома нет. Второй момент. Очень быстро принято решение о заселении третьего подъезда, и о покупке 12 квартир во втором подъезде. И еще неизвестна судьба первого подъезда. Вы мне как мэр скажите. Кто-нибудь вообще считал стоимость восстановления второго подъезда, утепление дома? Это, может быть, совместимые суммы с новым каким-то домом? Кто считал?», — спросил один из жителей.

В ответ мэр сказал, что МЧС причастно к заключению «Ярославгражданпроекта».

"Есть компания, которая работает десятилетия в Ярославле. Дорожит своим именем. Своей репутацией. И, мало того, своей уголовной ответственностью. Это и есть эксперты. Второе, что касаемо расчетов. Расчет — время затяжное. Все работы, связанные с осмечиванием, конечно же идут. Экспертное заключение по состоянию дома определено не на глаз. Система МЧС «Струна» исследовала. На основании этого заключения и рождаются последующие решения», — сказал мэр Владимир Волков.

Как заявил на встрече директор «Ярославгражданпроекта» Александр Васильев, уже началось проектирование восстановления дома.

«Мои специалисты уже были во втором подъезде. Во всех квартирах, которые сопряжены с третьим и третьим подъездом, мы побывали. Никаких конструктивных разрушений там не увидели», — сказал Александр Васильев.

И все же властям не удалось убедить людей. Мэр закончил встречу, призвав жителей дома обращаться со своими вопросами в индивидуальном порядке. К частным беседам приступили присутствовавшие на встрече чиновники мэрии и правительства области. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.