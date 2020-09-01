Салехард, 1 сентября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. На Ямале 1 сентября 2020 учебный год начался для 76 тысяч учеников, более восьми тысяч из них — первоклассники. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба администрации Салехарда Линейка в одной из школ Салехарда 1 сентября 2020 года

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Линейки прошли на свежем воздухе с соблюдением мер безопасности. Образовательный процесс организован с учётом эпидемиологических требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

«Ямальская школа дает все возможности, чтобы отучиться и поступить в лучшие вузы. Желаю всем интересного и насыщенного учебного года, и новых друзей. Это самое интересное время», — поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с началом учебного года школьников региона.