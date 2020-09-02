Краснодар, 2 сентября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате пожара 24−26 августа на территории Анапы сгорели 130 га реликтовых лесов. В том числе огонь затронул особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения — государственный заповедник «Утриш» и краевой заказник «Большой Утриш».

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю К тушению пожара привлекалась группировка РСЧС в количестве 486 человек и 86 единиц техники

Пожар начался днем 24 августа в сосновом лесу, огонь быстро распространялся, а его ликвидация была затруднена из-за сложного природного ландшафта. В тушении пожара, по данным регионального управления МЧС, участвовали около 500 человек, была задействована авиация, пять вертолетов и самолетов осуществляли сбросы воды из Черного моря. Ликвидировать возгорание удалось к вечеру 26 августа. К этому времени огонь успел пройти значительную территорию. Непосредственно в границах заповедника «Утриш», где произрастает уникальный можжевелово-фисташковый лес, по информации регионального министерства природных ресурсов, от пожара пострадали 65 га земель.

Причиной возгорания стал костер отдыхающих, сообщает ТАСС со ссылкой на акт осмотра территории пожара сотрудниками управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и Анапского лесничества. Согласно документу, в точке возгорания была обустроена стоянка туристов с палатками, а для приготовления пищи они использовали открытый огонь.

Всего с территории Малого Утриша, по данным мэрии курорта, после начала пожара эвакуировали около 1 тыс. туристов, отдыхавших в лагунах, в том числе, в палатках.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Работа авиации МЧС России на тушении лесного пожара в Анапе

Кто допустил костры на Утрише?

О фактах нарушения туристами режима пребывания на особо охраняемых природных территориях, в частности на территории заказника регионального значения «Большой Утриш», министерству природных ресурсов Краснодарского края было известно еще в начале августа.

4 августа 2020 года Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура направила в ведомство информацию о результатах проведенной в заказнике проверки. В частности, в документе говорится, что в нарушении Лесного кодекса РФ и приказа краевого министерства природных ресурсов об ограничении пребывания граждан в лесах, на территории Анапского участкового лесничества «устроены места отдыха, туристические стоянки с массовым пребыванием граждан, используются костры, территория леса загрязнена бытовыми отходами и мусором».

Поскольку полномочия по осуществлению федерального государственного лесного надзора возложены на минприроды региона, прокурор предложил главе ведомства Сергею Еремину «при наличии оснований принять исчерпывающие меры реагирования». Но министр, по всей видимости, в приложенных к предписанию снимках палаточных лагерей, не увидел оснований для принятия мер реагирования, либо возглавляемое им ведомство формально подошло к исполнению своих обязанностей.

Зато когда Утриш уже вовсю полыхал, в министерстве отчитались о мерах по предупреждению лесных пожаров. В частности, меры эти заключались в введении запрета на посещение гражданами лесов, который, согласно предписанию прокуратуры, туристы не спешили соблюдать. Почему же ведомство не наладило должный контроль? Согласно отчету министерства, были определены маршруты патрульных подразделений, но насколько часто и тщательно осуществлялись проверки тоже вопрос. Так, по данным самого министерства во всем Краснодарском крае с начала 2020 года по результатам работы государственных лесных инспекторов было рассмотрено целых 240 протоколов об административных правонарушениях. Как подчеркивают в ведомстве, это аж в два раза больше, чем годом ранее. При этом только с территории одного Малого Утриша за одну ночь вывезли около 1 тыс. отдыхавших в лагунах туристов.

Зато ведомство во главе с министром Сергеем Ереминым вело активную противопожарную пропаганду в средствах массовой информации. Неудивительно, что

несмотря на такие, как утверждают в самом министерстве «беспрецедентные превентивные меры», пожар все равно случился.

Сам министр факт несоблюдения неорганизованными туристами режима заповедника и заказника признавал, по его словам, «сейчас там творится безобразие… туристов привозят на катере». Такая ситуация, как пояснил Еремин на совещании с губернатором Кубани 29 августа, сложилась в связи с тем, что «отсутствует единая природоохранная норма».

По его мнению, «нужно просто механически перекрыть движение, выставить охранные посты». Так почему же такая мера не была реализована на территории заказника «Большой Утриш», где туристы разводили костры и бросали мусор?

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Работа авиации МЧС России на тушении лесного пожара в Анапе

«Если имела место халатность…»

Сейчас проверку по факту пожара на Утрише проводит прокуратура. Специалисты ведомства, в том числе, должны дать оценку причинам и условиям, способствовавшим возгоранию лесного фонда и перехода огня на территорию заповедника. Также они проверят своевременность и достаточность проведения профилактических мероприятий. Полицией из-за лесного пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений).

О том, что виновные в пожаре на Утрише, должны понести наказание, ранее заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы. Если имела место халатность должностных лиц, они должны быть привлечены к ответственности, — говорил Кондратьев 25 августа во время заседания оперативного штаба в Анапе. — Здесь оценку должны дать правоохранительные органы. Край со своей стороны проработает ряд профилактических мер, чтобы больше такая ситуация не повторилась».

После пожара глава региона выступил с инициативой для ужесточения охраны расширить границы заповедника, включив в него территорию государственного природного заказника «Большой Утриш». Также он предложил закрыть Утриш для туристов, запретить обустройство там палаточных лагерей и коммерческое строительство.

Вот только какой будет результат от этих мер, если нести ответственность за сохранение уникальных природных богатств Краснодарского края продолжат Сергей Еремин и его команда, предпочитающая проводить противопожарную пропаганду в СМИ, а в тех случаях, когда нужны действия, ссылаться на несовершенство законодательства.