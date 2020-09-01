Подгорица, 1 сентября, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович сказал в интервью ресурсу Newsmax Adria, что он не был удивлен инцидентами в Черногории после выборов и победы на них трех оппозиционных коалиций.

Gov.me Президент Черногории Мило Джуканович

По его словам, в Черногории, как и в регионе, противостоят два подхода: прозападный курс с одной стороны и националистический курс с другой. Что касается формирования нового правительства, Джуканович сказал, что «мы скоро увидим результат».

«Инциденты никого не удивили, празднование тем более. Всегда есть причины отметить победу, но это празднование всегда подразумевает цивилизованное отношение к другим гражданам и сохранение стабильности Черногории. Вчера вечером мы стали свидетелями проявления нетерпимости, агрессии и примитивизма к тем, кто думает иначе», — сказал Джуканович.

Что касается формирования нового правительства, Джуканович сказал, что, по его мнению, мы скоро увидим результат.

«Что мы получим предложение от тех, кто получит 41 место в парламенте, о формировании правительства. Я не хочу сейчас спекулировать», — сказал он.

На вопрос, являются ли партии, получившие 41 место в парламенте, тремя оппозиционными партиями, он сказал:

«Посмотрим. Пока есть такое объявление. Их программы довольно далеки друг от друга», — сказал он.

На вопрос «будете ли вы оказывать влияние на формирование коалиции» Джуканович ответил: «Нет. Если есть что-то, что их сближает, это желание заменить ДПС. Я там, где я есть, очень твердо убежден в правильности своих политических взглядов».