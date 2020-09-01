Торбеевский район, Мордовия, 1 сентября, 2020, 20:11 — ИА Регнум. 1 сентября глава Мордовии Владимир Волков открыл новую школу на 140 мест в селе Дракино Торбеевского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии Владимир Волков дегустирует школьный обед

Общая площадь двухэтажного здания новой школы в Дракино — почти 5 тыс. кв. метров. На оборудование затрачено порядка 35 млн рублей. На сегодня сформированы 10 класс-комплектов, это 138 человек, из них 37 — дети из села Кажлодка, их ежедневно будут привозить на школьном автобусе.

В вестибюле здания расположен интерактивный мультисенсорный экран, на котором демонстрируются фотографии из истории школы. Кабинеты для первоклассников и учеников старших классов оснащены всем необходимым. Например, в кабинете химии школьники проводят настоящие эксперименты — с помощью электронного микроскопа исследуют структуру и физический состав местной почвы. Имеется швейно-вышивальная машина с компьютерным управлением, робототехнические наборы, современные компьютер, ноутбуки, планшеты, интерактивные панели, мобильный лингафонный кабинет. Оборудован всем необходимым медицинский кабинет. В новом актовом зале будут заниматься хореографический и театральный кружки. В школьном музее создана прекрасная экспозиция и есть все возможности для сохранения народной памяти об истории и героях Торбеевского района.

Волков осмотрел спортивные объекты во дворе школы — прекрасное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, спортивные площадки. В школьной столовой — удобная мебель, современное кухонное оборудование.

Дежурные по столовой пригласили главу республики на дегустацию школьного обеда. Вместе с первоклассниками Волков высоко оценил все блюда меню и оплатил свой обед в школьной столовой.

Как сообщало ИА REGNUM, новый учебный год в республике стартует в традиционном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований. Школы с шестидневной неделей смогут организовать шестой учебный день в дистанционном формате по решению педагогического коллектива. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам. Лабораторные занятия по физике, информатике, химии, биологии будут проводиться в спецкабинетах при жестком соблюдении всех мер безопасности. Линейки 1 сентября во всех школах заменили классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Персонал в школах — охранники, сотрудники пищеблоков будут работать в масках и перчатках. Учителя и ученики в классах не обязаны носить средства индивидуальной защиты. Родители при входе в школу должны надевать маски, однако желательно, чтобы родители оставались за пределами учебного заведения.