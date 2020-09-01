Липецк, 1 сентября, 2020, 19:30 — ИА Регнум. В Липецкой области 1 сентября начала работу горячая линия по вопросам соблюдения законности при привлечении родительских средств на нужды образовательных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА REGNUM Рабочая тетрадь

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По всем поступившим на телефон прокуратуры обращениям обещают провести проверки, а при наличии оснований — принять меры реагирования.

Липчанам напомнили, что сдавать деньги на охрану, ремонт и прочие хозяйственные нужды родители «могут исключительно по собственному желанию, в виде добровольных пожертвований». Родительские комитеты не вправе обязать других родителей сдавать средства — их сборы могут носить только «рекомендательный характер».