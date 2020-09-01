Астана, 1 сентября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. В Казахстане обнародован новый экономический курс страны. С соответствующими инициативами в ежегодном послании к народу на совместном заседании обеих палат парламента выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом 1 сентября сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Новый курс основывается на ряде основных принципов, среди которых президент выделил социальную справедливость, ведущую роль предпринимательства, честность конкуренции, открытие рынков, рост производительности труда, повышение удельного веса высокотехнологичных производств и т.д.

Правительству Казахстана поручено определить стратегически важные сектора экономики и ключевые приоритеты экспортной политики. Благодаря мерам поддержки бизнеса предполагается увеличить его долю в ВВП до 35%, а количество работающих — до 4 млн человек.

Отдельным поручением кабинету министров является проработка Национального плана по развитию АПК, в котором планируется двукратно поднять производительность труда и объемы экспорта.