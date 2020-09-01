Москва, 1 сентября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Утро 1 сентября 2004 года в школе № 1 североосетинского города Беслана началось как обычно в День знаний — с торжественной линейки, посвященной началу учебного года. А закончилось трагедий — терактом с захватом и гибелью заложников. В 16-ю годовщину событий попытку их осмысления предпринимает тележурналист Александр Рогаткин в своем документальном фильме «Беслан», который будет показан на телеканале «Россия 1» третьего сентября в 23:30.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане. 1 сентября 2016 года, Москва

Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения.

Как смогли попасть в школу вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер — безоружная женщина? Как и кто планировал теракт? Что говорит об этом единственный захваченный живым террорист Нурпаши Кулаев? Кто распространяет мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты, и кто действительно стрелял из огнеметов по школе?

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане. 1 сентября 2016 года, Москва

Материалы расследования теракта занимают 260 томов уголовного дела. Уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей, — в документальном фильме Александра Рогаткина.