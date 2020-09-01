Пекин, 1 сентября, 2020, 19:26 — ИА Регнум. В пекинском музее «Гугун», расположенном на территории бывшего императорского Запретного города, открылась выставка произведений живописи и каллиграфии, принадлежащей одному из выдающихся китайских культурных деятелей Су Ши, который жил и творил в XI веке. Об этом 1 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что в истории страны этот период относится к правлению династии Сун.

Алексей Попов ИА Красная Весна Запретный Город. Пекин

Вместе с работами самого Су Ши в экспозиции представлены творения и тексты его наставников, а также близких друзей, а также экспонаты более поздних мастеров, посвятивших свое творчество художественному и культурному наследию Су Ши.

Мастер, известный также под именем Су Дунпо, оставил след еще и в поэзии и снискал славу оптимиста, легко переживающего профессиональные неудачи и провалы в политической карьере. Соответствующие сюжеты легли в основу его произведений, став источником вдохновения для следующих поколений.

Экспозиция выставки будет демонстрироваться во всемирно известном музее до конца октября.