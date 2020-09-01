Вашингтон, 1 сентября, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Санкции могут быть введены в отношении России со стороны США из-за Белоруссии, сообщает 1 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Соответствующую информацию распространил представитель администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, вопрос о санкциях будет рассматриваться Белым домом, если окажется, что Россия вмешивалась в ситуацию в Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 августа, официальный представитель американской администрации заявила, что Россия не должна мешать белорусам «честно выбирать своих лидеров».