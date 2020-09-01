Москва, 1 сентября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В центральной части России в 2020 году вероятны две волны «бабьего лета». Об этом сообщили 1 сентября в центре погоды «Фобос».

Василий Поленов. Золотая осень. 1893

Как отмечается, в качестве «молодого бабьего лета» можно рассматривать потепление, которое началось в последние дни и продержится до 4 сентября. Более выраженное потепление ожидается также в период с 10 по 17 сентября.

Напомним, ранее сегодня в центре «Фобос» сообщили, что сентябрь в целом ожидается без значительных осадков, с температурой чуть выше климатической нормы. Наступления метеорологической осени, когда среднесуточная температура воздуха установится ниже +15 °С, можно ожидать лишь к концу месяца.