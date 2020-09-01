Москва, 1 сентября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Среднемесячная температура воздуха в сентябре в Центральной России будет находиться на 2−3 градуса выше нормы, а настоящая осенняя погода в регионе наступит только к концу месяца. Об этом сообщили 1 сентября в центре погоды «Фобос».

Исаак Левитан. Большая дорога. Осенний солнечный день. 1897

Согласно прогнозам синоптиков, начало сентября ознаменуется довольно тёплой погодой: в первой декаде месяца температура будет превышать норму на 3−5 градусов, во второй декаде сохранится умеренное тепло на 1−3 градусов выше нормы.

В целом сентябрь ожидается относительно сухим — в течение месяца выпадет не более 60−70% месячной нормы осадков.

«Наступление метеорологической осени, когда среднесуточная температура устойчиво станет ниже +15 °С, по всей видимости, произойдёт лишь в последней декаде месяца», — прогнозируют специалисты.