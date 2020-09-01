Москва, 1 сентября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Без вступления в войну Советского Союза боевые действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе могли продлиться ещё не один год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил доктор исторических наук, профессор Военного университета Вячеслав Зимонин на круглом столе «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России», посвящённом книге Анатолия Кошкина «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вячеслав Петрович Зимонин

»На азиатско-тихоокеанском театре военных действий была отнюдь не благоприятная (обстановка) для союзников. Периметр обороны был огромный. То, что касается Китая — он, по сути, не мог планировать крупных наступательных операций против Японии», — заявил Зимонин.

«Армия Гоминьдана после потери ста девизий, миллиона войск в результате японской стратегической наступательной операции 1944−45 года на юг Китая… армия Китая была деморализована», — подчеркнул он.

Чрезвычайно сложная ситуация сложилась и для остальных союзников.

«Против семи миллионов солдат и офицеров они могли выставить лишь менее двух с половиной миллиона своих войск», — отметил Зимонин.

«Поэтому, по мере достижения коренного перелома в войне с гитлеровской Германией, у союзников в прямой постановке возникал вопрос о непосредственном участии СССР в войне против Японии», — указал он.

Он напомнил, что Ялтинская, Потсдамская конференции были посвящены убеждению Советского Союза в продолжении войны на востоке.

По оценке главнокомандующего союзными силами на Азиатско-Тихоокеанском театре войны генерала Дугласа Макартура, война в Азиатско-Тихоокеанском регионе могла бы ещё продлиться 5−7 лет, а высадка на японские острова унесла бы с собой жизни по крайней мере 1,5 млн солдат и офицеров союзных войск.