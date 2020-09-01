Москва, 1 сентября, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Нельзя исключать того, что перенос сроков по бомбардировке Нагасаки был вынужденной мерой со стороны американских властей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил доктор исторических наук, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе «День Победы над Японией — День воинской славы СССР и России», посвящённом его книге «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн».

Американский бомбардировщик В-29 «Бокскар», сбросивший атомную бомбу на Нагасаки. 1945

"Сброс «Толстяка» планировался на 11 августа и был, по официальной версии, перенесён на два дня ранее из-за якобы неблагоприятного метеопрогноза на предстоящие дни», — заявил Кошкин.

«Однако нельзя исключать и то, что американское руководство, узнав о вступлении СССР в войну, поспешило ещё одним атомным ударом добиться немедленной капитуляции японского правительства ещё до глубокого продвижения советских войск в Китай и Корею», — подчеркнул он.

По его мнению, Вашингтону было важно не отдать лавры победителя СССР, не допустить впечатления о решающей роли Советского Союза в разгроме Японии.

Отметим, что после атомной бомбардировки Хиросимы в распоряжении США была лишь плутониевая бомба «Толстяк», которая безо всякой военной необходимости была сброшена 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки.