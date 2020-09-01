Ханты-Мансийск, 1 сентября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. В Югре 1 сентября 2020 года День знаний отметили 230 тысяч школьников, в том числе 26 тысяч первоклассников. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Губернатор Югры наталья Комарова с учениками школы-сада №7 Ханты-Мансийска

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Учебный год начался в ХМАО с учётом требований Роспотребнадзора. За каждым классом был закреплён отдельный кабинет. Также предусмотрено проведение термометрии и утренних фильтров в начале учебного дня. Расписание уроков и перемен определено, исходя из проектной мощности каждой школы для разведения потоков учащихся.

В школах автономного округа обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1 по 4 классы. Детям-сиротам, детям из многодетных и малоимущих семей, а также школьникам с ограниченными возможностями из регионального бюджета оплачивается двухразовое горячее питание.