Вена, 1 сентября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Посольство России в Австрии во вторник, 1 сентября, подверглось хакерской атаке. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«На электронный адрес посольства info. austria@mid.ru в настоящее время осуществляется спам-атака. Есть также основания предполагать, что аккаунт электронной почты был взломан злоумышленниками», — говорится в сообщении.

В посольстве призвали граждан, получивших сообщения с указанного адреса, не открывать содержащиеся в них вложения или ссылки.

Сообщается, что в настоящее время специалисты работают над выявлением источника атаки и ликвидации её последствий.